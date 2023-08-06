محافظ أسيوط يتابع مراحل أعمال تنفيذ مشروعات تطوير الأسواق والمواقف

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة من بينها المشروعات التي تنفذها وتشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة والانتهاء منها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

كما شدد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030م.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفنى بمديرية الإسكان.

وتناول اللقاء الموقف التنفيذى ومراحل العمل لمشروعات تطوير الأسواق والمواقف، وما تم خلال الفترة الماضية، وما سيتم خلال الفترة القادمة ووضع آليات ومحاور محددة لتلافي المعوقات التي ظهرت ووضع حلول لها لاستكمال تلك المشروعات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن الإجراءات والخطوات التي تمت في المشروعات التي سيجرى تنفيذها والمواقع المقترحة لإقامة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالقرى والمراكز والأحياء بمشاركة كل الجهات المعنية تلبية لاحتياجات المواطنين ووفقًا للأولويات.

وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة التي تنفذها وتشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة، وذلك بأسرع وقت ممكن خاصة مع استخدام أحدث الوسائل والمعدات والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، موضحًا أن الدولة تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.