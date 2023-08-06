الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيارة تدهس مواطنًا أثناء عبوره الطريق بـ6 أكتوبر

سيارة تدهس مواطنًا
سيارة تدهس مواطنًا

أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق داخل مدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية فى مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة.

شخص مدينة 6 أكتوبر الطريق
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