الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين فى مشاجرة بمركز ناصر ببنى سويف

مشاجرة
مشاجرة

أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر مشاجرة بين آخرين دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بنشوب مشاجرة بين أشخاص مقيمين بقرية بهبشين بدائرة المركز، نتجت عنها إصابة 3 من أسرة واحدة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجرى تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلًا من: "ك. ح. ع"، 57 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس 7سم وجروح وسحجات متفرقة، "سمية. ر. ح"، 55 عامًا، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس 9 سم جروح وسحجات متفرقة، "جمال. ك. ح"، 32 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس 6 سم.

مشاجرة مديرية أمن بنى سويف مركز شرطة ناصر قرية بهبشين
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