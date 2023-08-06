الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان" الإرهابية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان"، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيًا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.

الدائرة الأولي إرهاب خلية داعش حلوان المستشار محمد السعيد الشربينى
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