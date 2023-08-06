القمة المصريةــ الإماراتية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت القمة المصريةــ الإماراتية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في مدينة العلمين أمس، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

فتحت عنوان "قمة مصريةـــ إماراتية بالعلمين لتعزيز التعاون المشترك"، قالت صحيفةالأهرام، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل مواصلة العمل، لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.. وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "مدبولي: تواصل دائم وفعال لتلقي الشكاوى"، نقلت صحيفة الأهرام، عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيده حِرص الحكومة على توطيد جسور الثقة بينها وبين المواطنين، من خلال تحقيق تواصل دائم وفعال لتلقي الشكاوى ورصدها، عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحَدة بمجلس الوزراء، والعمل على حلها، فضلًا عن تحقيق أنسب استجابات ممكِنة طبقًا لطبيعة كل منها، بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال متابعته أمس، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وبالانتقال إلى صحيفة الجمهورية، نجد أنها تقول تحت عنوان شكري يشارك باجتماع الآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة التشادية إنجامينا للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم 13 يوليو الماضي بالقاهرة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في تصريح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن المتحدث باسم الخارجية، أوضح أن وزراء خارجية دول الجوار سيبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية بكل أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان "السيطرة على (حريق الأوقاف) دون إصابات"، قالت صحيفة الجمهورية: نجحت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق الذي نشب بمبنى وزارة الأوقاف بوسط القاهرة دون وقوع إصابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص مبنى وزارة الأوقاف القديم، الذي نشب به حریق لبيان مدى تأثره من الحادث، موجهًا بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.