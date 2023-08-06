رئيس حي غرب المنصورة يتابع خطة الترميم ورفع كفاءة الطرق (صور)

تابع محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة، سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات المدرجة بخطة ترميم ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن رفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالى بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى لإعادة الشكل الحضارى لمدن المحافظة والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتابع رئيس حى غرب المنصورة، وضع الطبقة الأسفلتية وترميم شارع سكة سندوب، ابتداء من شارع عبد البديع وصولا لشارع الكامب على مساحة ١٣٠٠ متر مسطح، وجاري استكمال باقى الأعمال، وذلك في إطار الخطة الموضوعة لترميم الشوارع الكائنة بنطاق الحى.

فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة، إلى أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة، أنه يولي اهتماما خاصا برصف وتمهيد الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا متابعتة اليومية لأعمال الرصف للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



كما شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة التنفيذ الجيد لمنظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية والمبانى الحكومية وذلك بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين وكذا متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق الحكومية، مشيرا لضرورة غلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية ومتابعة إجراءات التنفيذ من خلال لجان المرور والتفتيش والمتابعة،

وشدد على ضرورة متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما وجه بغلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، وعدم خفض حرارة أجهزة التكييف عن ٢٥ درجة مئوية في جميع المباني الحكومية واستخدام اللمبات الليد والكشافات الموفرة للطاقة بأعمدة الإنارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات وكذا متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة، المساجد الحكومية والأهلية، الكنائس على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات الكبرى على 25 درجة ومنع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة.

خطة الترميم ورفع كفاءة الطرق