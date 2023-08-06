يقام بقاعة حامد عويس.. انطلاق مهرجان الإسكندرية الدولى للقصص المصورة

تنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر حتي 8 أغسطس الجاري.

ويتضمن مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة ــ الكوميكس ــ العديد من الفعاليات التي تقام بشكل متوازي، من بينها معرض لبيع الكتب والقصص المصورة، وورش عمل، ومعارض، ولقاءات، ورسم مباشر، ورواية القصص.

قام المهرجان بالتعاون مع، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، قطاع الفنون التشكيلية، مركز إيلوجن كوميكس، ورشة إسكندرية، والمعهد الفرنسي الثقافي بالإسكندرية.

وبحسب إذارة المهرجان، فإن مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة ــ الكوميكس ــ يركز في المقام الأول على الفنانين والفنانات الشباب من مصر والوطن العربي وإصداراتهم/ن الجديدة، كما يقدم المهرجان أيضًا فنانين وفنانات كوميكس من مختلف أنحاء العالم إلى الجمهور المصري.

الهدف الرئيسي من المهرجان هو بناء الجسور بين الشعوب، وإيجاد القواسم المشتركة بين الثقافات، والاحتفاء بهذا الفن الرائع الذي لا يتطلب بالضرورة معرفة لغوية للتعبير عن الذات.

ــ الكوميكس .. الوسيلة المُحبَّبة للتعبير عن الذات

الكوميكس وسيلة إبداعية مُحبَّبة لرواية القصص والتعبير عن الذات. لأول مرة يلتقي فنانو ومحبو الكوميكس، أو "الفن التاسع" كما يُطلق عليه، على مدى ثلاثة أيام في مهرجان دولي للقصص المصورة بالإسكندرية.

أثبتت القصص المصورة على مر السنين أنها واحدة من أهم الطرق وأكثرها شعبية وتأثيرًا في نقل الرسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر. على مدار العقد الماضي تمكن فن الكوميكس أيضًا من صنع اسم لنفسه في العالم العربي، وهو ينمو ويتطور باستمرار في اتجاهات مختلفة، مما يعود بالفائدة على قراء الكوميكس ومحبي هذا الفن.

كما تتناول فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للقصص المصورة ــ الكوميكس ــ لقاءات للحديث عن "فن الكوميكس"، تاريخه ونشأته والفرق بينه وبين الفنون الأخرى، و"المانجا والكوميكس"، فن وصناعة وفلسفة الكوميكس، والفروق بين "الكوميكس" في مصر وغيرها من الدول.