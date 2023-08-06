غدًا.. الأقباط يبدأون صوم العذراء مريم لمدة 15 يومًا

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح غدٍ الإثنين 7 أغسطس، صوم السيدة العذراء مريم لمدة 15 يومًا تنتهي في 22 أغسطس 2023.

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي إلى جانب النهضات الروحية التي تخص العذراء مريم.

وبدأت الكنيستان الروم الأرثوذكس والكاثوليك صوم السيدة العذراء مريم في 1 أغسطس 2023، بينما تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية بمصر صوم العذراء مريم صباح الإثنين 7 أغسطس 2023، حيث تبلغ فترة الصوم بالكنائس 15 يومًا، يمنع خلالها تناول أي لحوم، ويكتفي الأقباط بتناول الأطعمة النباتية فقط.

- تخصيص النذور

وخلال فترة الصوم يخصص الأقباط نذورًا خاصة بصوم السيدة العذراء مريم بل وبعضهم يكتفي بتناول العيش والملح فقط خلال فترة الصوم، كنوع من النذور المعبرة عن الزهد خاصة في محافظات الصعيد.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد، ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

من جهته يبدأ عدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية استعداداته خلال فترة الصوم، حيث تخصص احتفالات يومية طوال فترة الصوم.

ومن الأديرة الشهيرة باحتفالاتها بصوم العذراء وتحمل اسمها، أديرة درنكة، التي يترأس احتفالاتها السنوية الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، حيث تستقبل هذه الأديرة الزوار الأقباط يوميًا، طوال فترة الصوم، وتقيم قداسات يومية ونهضات روحية مسائية.

ويستقبل دير درنكة الأقباط المقيمين بمبنى الضيافة التابع للدير منذ نهاية الشهر الماضي، إلا أن الحجز لحضور الاحتفالات يتم سنويًا قبل عام من الاحتفالات الحالية، نظرًا للإقبال الشديد على الإقامة بالدير خلال فترة الصوم.

وكانت مصادر كنسية قد كشفت عن أن دير السيدة العذراء مريم بدرنكة في أسيوط يستعد لانطلاق الاحتفالات السنوية بصوم العذراء مريم، والتي تبدأ في 7 أغسطس الجاري، وتستمر على مدار أسبوعين، وذلك برعاية الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط.

وأشارت المصادر الكنسية في تصريحات لـ"الدستور " إلى أن محيط الدير يشهد تكثيفات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن، بالإضافة إلى تواجد بوابات تفتيش إلكترونية بجميع مداخل الدير، موضحًا أن هناك عدة تنبيهات لزوار الدير أهمها ضرورة وجود بطاقة إثبات هوية عند الدخول قبل المرور على بوابات التفتيش الإلكترونية.

وأضافت، أن عدد زوار الأقباط والمسلمين باحتفالات دير السيدة العذراء مريم بدرنكة يتخطى مليوني زائر سنويًا من مختلف محافظات مصر، وأيضًا الزوار الأجانب الذي يحرصون على زيارة الدير سنويًا.

- برنامج للنهضة الروحية بدير درنكة

وأعلن دير درنكة والذي يترأسه الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، عن أنه تم تنظيم برنامج للنهضة الروحية خلال فترة الاحتفالات.

ويشمل البرنامج صوم العذراء مريم بدير درنكة إقامة 4 قداسات الأول من الساعة 6 إلى 8 صباحًا بالمغارة ومن 7 إلى 9 صباحًا بكاتدرائية أم النور وأيضًا من الساعة 7 إلى 9 صباحًا بكنيسة القربان الساعة 8 الى 10 صباحًا بكنيسة الصليب طوال فترة احتفالات صوم العذراء.

وشدد الأنبا يؤانس على ضرورة الالتزام بالملابس المحتشمة خلال التواجد بالدير طيلة فترة الاحتفالات، والالتزام بالملابس اللائقة وعدم اصطحاب الكلاب وعدم التدخين خلال التواجد بالدير.

وقبيل صوم السيدة العذراء مريم الذي يحل غدًا الإثنين، قام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية أمس السبت بصلوات رهبنة سبع من طالبات الرهبنة بدير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بسيدي كرير لينضممن إلى مجمع راهبات الدير.

والراهبات الجديدات هن «الراهبة فيلومينا، الراهبة أربسيما، الراهبة أنسطاسيا، الراهبة ڤيرينا، الراهبة أبفية، الراهبة يوستينا، الراهبة سيلينا»، وشارك في الصلوات سبعة من أساقفة الكنيسة، وتماف كيرية رئيسة الدير ورئيسات أديرة الراهبات ومجمع راهبات الدير وبعض الآباء الرهبان.