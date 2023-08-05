السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 26 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على المخابز بأبوقرقاص بالمنيا

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية للتأكد من التزامها بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات أسفرت عن ضبط وتحرير 26 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إنه تم شن حملة تموينية مكبرة لضبط كافة المخالفات والتأكد من جودة الخبز المنتج وأسفرت عن ضبط وتحرير عدد 26 محضرا متنوعا. 

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وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وجاءت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن.

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وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية ومحلات الجزارة للتأكد من توافر احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم وسلامة المعروض من السلع الغذائية للاستخدام الآدمي حرصا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

تحرير 26 مخالفة تموينية حملات رقابية علي المخابز البلدية مركز أبوقرقاص بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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