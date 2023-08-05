السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الجالية المصرية بباريس: قيمة الرئيس السيسى فى فرنسا كبيرة

صالح فرهود
صالح فرهود

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، إن الجالية المصرية تساند الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: "أنا عارف فرنسا وهذا الرجل له قيمة كبيرة هناك".

وأضاف فرهود خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "الرئيس الفرنسي أصدر قرارات بمنع منح أي تصريح للإخوان طول ما الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية".

كما وجه رئيس الجالية المصرية بباريس رسالة للمصريين جميعًا قائلًا: "تفاءلوا بالخير في هذا البلد، وتفاءلوا بالخير مع الرئيس السيسي، وسنكمل معه المشوار".

وتابع: "لولا تولي الرئيس السيسي حكم مصر في عام 2014 أنا عمري ما كنت هنزل مصر في عهد الإخوان، والله سبحانه وتعالى نصر الشعب المصري بولي عهد يخاف ربنا".

صالح فرهود الرئيس السيسي فرنسا رئيس الجالية المصرية بباريس اخر النهار محمد الباز
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