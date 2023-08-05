رئيس الجالية المصرية بباريس: قيمة الرئيس السيسى فى فرنسا كبيرة

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، إن الجالية المصرية تساند الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: "أنا عارف فرنسا وهذا الرجل له قيمة كبيرة هناك".

وأضاف فرهود خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "الرئيس الفرنسي أصدر قرارات بمنع منح أي تصريح للإخوان طول ما الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية".

كما وجه رئيس الجالية المصرية بباريس رسالة للمصريين جميعًا قائلًا: "تفاءلوا بالخير في هذا البلد، وتفاءلوا بالخير مع الرئيس السيسي، وسنكمل معه المشوار".

وتابع: "لولا تولي الرئيس السيسي حكم مصر في عام 2014 أنا عمري ما كنت هنزل مصر في عهد الإخوان، والله سبحانه وتعالى نصر الشعب المصري بولي عهد يخاف ربنا".