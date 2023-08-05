السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديمبيلي وراموس على رأس تدعيمات باريس الهجومية لخلافة مبابي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

يعمل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على تدعيم هجوم فريقه خلال الفترة المقبلة تحسبًا لرحيل كيليان مبابي، مهاجم الفريق.

وبات كيليان مبابي قريبًا من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما أبلغ إدارة النادي أنه لا يرغب في تفعيل شرط التمديد والذي كان منصوصًا عليه أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني وأبلغته أنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل خلال الانتقالات الجارية، وتم عرضه بالفعل للبيع.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن إدارة باريس تعمل على حسم التعاقد مع عثمان ديمبيلي وجونكالو راموس خلال الأسبوع الجاري من أجل تجديد هجوم الفريق في الموسم المقبل، بدون كيليان مبابي.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

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