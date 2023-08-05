القمص عبدالمسيح بسيط يكشف لـ"آخر النهار" تفاصيل صوم "العذراء مريم"

كشف القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، عن تفاصيل صوم العذراء مريم، قائلًا "إن الصوم يكون لمدة 15 يومًا، وهناك كم كبير من الإخوة المسلمين يشاركون في هذا الصوم".

وأضاف بسيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن العذراء مريم لها مكانة كبيرة في القرآن الكريم في سورة مريم.

وتابع: "كل المسيحيين يصومون هذا الصوم، لأن كل المسيحيين يحبون العذراء مريم"، مؤكدًا أن هذا الصوم له مكانة خاصة جدًا.

واستكمل: "90% من كنائس مصر على اسم العذراء أو العذراء وقديس آخر، والصوم يتضمن قداسًا يوميًا لمدة 15 يومًا وبالليل كل كنيسة تقيم الصوات".