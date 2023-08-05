السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القمص عبدالمسيح بسيط يكشف لـ"آخر النهار" تفاصيل صوم "العذراء مريم"

كنيسة العذراء
كنيسة العذراء

كشف القمص عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، عن تفاصيل صوم العذراء مريم، قائلًا "إن الصوم يكون لمدة 15 يومًا، وهناك كم كبير من الإخوة المسلمين يشاركون في هذا الصوم".

وأضاف بسيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن العذراء مريم لها مكانة كبيرة في القرآن الكريم في سورة مريم.

وتابع: "كل المسيحيين يصومون هذا الصوم، لأن كل المسيحيين يحبون العذراء مريم"، مؤكدًا أن هذا الصوم له مكانة خاصة جدًا.

واستكمل: "90% من كنائس مصر على اسم العذراء أو العذراء وقديس آخر، والصوم يتضمن قداسًا يوميًا لمدة 15 يومًا وبالليل كل كنيسة تقيم الصوات".

صوم العذراء صوم العذراء مريم اخر النهار محمد الباز الباز القمص عبد المسيح بسيط
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

عايزين حل.. الباز لـ"الحكومة": فى 75 مليار دولار بيدخلوا مصر من البدروم

تفاصيل التطورات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

أسامة ربيع: وفاة فرد من طاقم القاطرة الغارقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه