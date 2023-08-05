السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منها "البدائع وذكريات باريس ومدامع العشاق".. أشهر 5 كتب لـ زكي مبارك

زكى مبارك
زكى مبارك

زكي مبارك من الشخصيات التي تركت بصمة في الأدب العربي، فهو شاعر وأديب وناقد صحفي، خاص معارك أدبية كثيرة من ضمنها معركته مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.
اليوم تمر ذكرى ميلاد رائد من رواد الأدب، حيث ولد يوم 5 أغسطس عام ١٨٩٢م بقرية سنتريس بمحافظة المنوفية لأسرة ميسورة الحال، وفى طفولته التحق بالكتاب، وعشق القراءة منذ كان في العاشرة من عمره، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة عشرة.
حياة حافلة عاشها مبارك، فقد سافر الرجل إلى العراق، وحصل على "وسام الرافدين" عام ١٩٤٧، وقد أثرى المكتبة الإسلامية والثقافية، فقد كتب مبارك طوال مسيرته الأدبية ٤٥ كتابًا، منها كتابان باللغة الفرنسية، ورحل عن عالمنا عام ١٩٥٢م ودفن في مسقط رأسه.
وبهذه المناسبة "الدستور" ترصد أشهر 5 كتب للناقد والأديب زكى مبارك، والتي حققت شهرة واسعة وذاع صيته بسببها على مدار رحلته الأدبية والثقافية.


1- كتاب الأسمار والأحاديث
من الكتب التي كان لها صدى كبير، وحققت انتشارًا كبيرًا في الأوساط الأدبية والثقافية وعلى مستوى الوطن العربي، ويضم هذا الكتابُ مجموعةً من المحاورات والمناظرات التي تصور ما كان يصطرع في الجو الأدبي والاجتماعي في النصف الأول من القرن العشرينَ من آراءٍ وأهواء، وحقائقَ وأباطيلَ، وفيها نقدٌ وتشريحٌ لآراءِ طائفةٍ من العلماء والأدباء.

2- كتاب البدائع
يحوى هذا الكتاب على مجموعة من الدرَرٌ المنثورة التي أفاض بها الكاتب الكبير عبر مقالات كثيرة  بأسلوبه الفريد، فقد عالج فيها ما رأى من إشكالياتٍ أدبيةً واجتماعية وفكرية سَرَت في المجتمع المصري.
وتطرق الكاتب إلى ما يشوب تعاملات المجتمع اليومية، وما يؤرق فكره، الذي أُشبع بالوطنية والفِداء.
3- كتاب العشاق الثلاثة
أوضح الأديب والناقد الكبير زكي مبارك في هذا الكتاب الخصائص الأصيلة لثلاثة من الشعراء جمع بينهم التوحيد في الحب، وهم: جميل بن معمر، وكُثيّر بن عبد الرحمن، والعباس بن الأحنف، وكان هؤلاء من أقطاب الغزل في شباب العصر الإسلامي، وشرح الكاتب ما قد يمتاز به ثلاثتهم بالجد في العشق، وبالحرص على كرامة الحب، وبالإشادة في العفاف، لأن الهوى عندهم ليس لهو أطفال ولا عبث شباب، بل هو شريعة وجدانية لها قدسيتها، على حسب ما أوضحه في الكتاب عبر صفحاته.

4- كتاب ذكريات باريس
يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب زكى مبارك، فقد أتى إلينا بتجربة جديدة في أدب رحلات، ففي هذا الكتاب يطل علينا من نافذة أدبية جديدة، فعندما سافر مبارك في بعثة تعليمية إلى باريس استمرت 5 سنوات، لم يجعلها تجربة جافة، يقتصر فيها دوره على مجرد التلقي العلمي، بل جعلها تجربة حية نابضة ودون فيها كل ما رأه في تلك البعثة وكشف لنا عن أمور كثيرة في تلك البلاد التي زارها.

5- كتاب مدامع العشاق
من الكتب التي لاقت قبولًا عند القراء هذا الكتاب "مدامع العشاق" فقد شرح لنا المؤلف أن قضية الحب هي المُؤَلفة لنسيج بنائه الناطقة بلغة إبداعه، فقد تفنن الكاتب في وصف مذاهب النَّسيب التي تصف شقاء العاشقين عبْر صبوات الهوى، وتناول أشعار الشعراء الذين تغنوا في أشعارهم بوجد الحب وآلام الفراق.

كتاب مدامع العشاق كتاب ذكريات باريس كتاب العشاق الثلاثة كتاب البدائع كتاب الأسمار والأحاديث زكي مبارك الأدب العربي حفظ القران الكريم
ads

مواد متعلقة

صاحب "عبقرية الشريف الرضى".. 131 عامًا على ميلاد الأديب زكى مبارك

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

عايزين حل.. الباز لـ"الحكومة": فى 75 مليار دولار بيدخلوا مصر من البدروم

"عايزين يجوزونى بالعافية".. قصة هتك عرض شاب وتوقيعه على إيصالات أمانة بالمقطم

على عمق 22 مترًا.. فرق إنقاذ هيئة قناة السويس تحدد مكان القاطرة الغارقة بالقناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه