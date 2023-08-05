السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: العذراء مريم لها مكانة خاصة عند المسيحيين والمسلمين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

هنأ الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" الإخوة الأقباط بمناسبة صوم العذراء مريم، والذي ينطلق من يوم 7 أغسطس المقبل ولمدة 15 يومًا.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن يوم الإثنين تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم العذراء، مشيرًا إلى أن صيام العذراء يحتل مكانة خاصة جدًا لدى المسيحيين وتكون هناك صلوات وقداسات ونهضات روحية.

وأشار الباز إلى أن العذراء تحتل لدى المسلمين أيضًا مكانة روحية خاصة، وهذا جزء من تكويننا جميعًا، مضيفًا: "العذراء هي السيدة التي اصطفاها الله وطهرها كما قال القرآن الكريم، وتشعر بوجودها وتجليها طول الوقت في حياتنا".

العذراء مريم محمد الباز اخر النهار صيام العذراء صيام المسيحيين صوم العذراء مريم
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

مصدر: خفض الغاز لمصانع الأسمدة ليس له تأثير وتمت إعادة الضخ

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

عايزين حل.. الباز لـ"الحكومة": فى 75 مليار دولار بيدخلوا مصر من البدروم

تفاصيل التطورات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

على عمق 22 مترًا.. فرق إنقاذ هيئة قناة السويس تحدد مكان القاطرة الغارقة بالقناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه