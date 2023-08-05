"إيش جاب لجاب".. أغنية تتسبب في صراع بين سميرة سعيد وعزيزة جلال

كشفت مجلة نورا في إحدى أعدادها في الثمانينيات، عن صراع بين الفنانة سميرة سعيد والفنانة عزيزة جلال حول أغنية "إيش جاب لجاب".



وقالت إنه بدا نوع من الصراع على القمة الغنائية فى القاهرة بين المطربتين الغربيتين سميرة سعيد وعزيزة جلال، اللتين أشارت آخر الإحصاءات إلى أن اغنياتهما خلال عامى 1983ـ 84 كانت هى الاكثر مبيعا وانتشارا فى أسواق اشرطة الكاسيت المصرية :وقد حدث فى الشهر الماضى ان تفاهمت عزيزة جلال مع الملحن حلمى بكر على أن لها أغنية، "ايش جاب لجاب" التى كتب كلماتها الشاعر الغنائى عبدالوهاب محمد.



وتابعت: بل أنها حفظت المقاطع الأولى التى لحنت من هذه الأغنية ثم سافرت إلى الجزائر فى رحلة فنية، بعد أن تواعدت مع حلمى بكر على أن تحفظ عند عودتها إلى القاهرة لحن الأغنية كاملًا ثم تسجيله وتقدمه فى أول حفلة مسرحية لها.



وبالفعل، غابت عزيزة جلال عن القاهرة ثلاثة أسابيع وعند عودتها إليها فوجئت بأن ابنة بلدها المطربة سميرة سعيد قد اشترت كلمات ولحن أغنيته "ايش جاب لجاب" من الشاعر عبد الوهاب محمد والملحن حلمى بكر، وسجلتها فعلا مع فرقة هانى مهنى الموسيقية فى ستوديو 46 بإذاعة القاهرة.



وأعلنت سميرة سعيد بأنها ستغني الأغنية فى حفلة مسرحية أقيمت مساء يوم 21 يوليو الماضى، بمناسبة العيد العشرين لـ تلفزيون مصر.



وأذيع على الهواء من إذاعات القاهرة كما صوره التلفزيون ليذيعه فيما بعد ضمن البرامج التى أعدها احتفالًا بعيد ميلاده وقيل أن والدة المطربة عزيزة جلال كانت فى ستوديو الإذاعة فى نفس الوقت الذى كانت فيه سميرة سعيد تسجل أغنيتها " ايش جاب لجاب" وأن الوالدة اخذت تهاجم سميرة سعيد كلاما وتتهمها بأنها خطفت من عزيزة جلال الاغنية : كما خطفت قيلا من المطربة الجزائرية وردة أغانى فيلمها "قضية حب "مع بطولة الفيلم نفسه الذى كان تصويرة قد توقف منذ سنة.

خلاف سميرة سعيد ووردة الجزائرية

بسبب خلاف وقع بين وردة، التى كانت تمثل دور البطولة فيه، ومخرج الفيلم حسين عمارة، الذى اعترض على غناء وردة فى أغنية الفيلم الرئيسية "ضحية حب" فى حفلة مسرحية، وقبل أن يكتمل تصوير الفيلم.

سميرة سعيد ترد على اتهامها بخطف أغنية "إيش جاب لجاب|

وقد ردت سميرة سعيد على الهجوم الذى شنته عليها عزيزة جلال ووالدتها بقولها إنها لم تخطف أى لحن من أى مطربة، ولكنها أخذت كل لحن بصورة عادية وطبيعية من صاحبه، وليس معقولًا أن تغتصب أغنية من ملحنها، بل المعقول أن يقدم لها الملحن أغنية بكل رضى وطيبة خاطر.