"عايزين يجوزونى بالعافية".. قصة هتك عرض شاب وتوقيعه على إيصالات أمانة بالمقطم

«خطفوني علشان أتجوز ولما رفضت ضربوني وجردوني من ملابسي وصوروني».. تفاصيل واقعة مأساوية تعرض لها شاب عقب مخالفته وعده بالزواج من فتاة بمنطقة المقطم.

معاشرة الأزواج

البداية، تعود لتعرف شاب عمره يصل 25 عامًا، على فتاة جامعية ونشأت بينهما علاقة عاطفية استمرت لما يزيد على عام، صارح فيها الطرفان بعضهما بحقيقة مشاعرهما، ونتيجة لقربهما الزائد ومشاعرهما نشبت علاقة محرمة بين الطرفين نتجت عنها معاشرة الفتاة معاشرة الأزواج.

وبسبب صغر سن الشاب وعدم قدرته على الزواج منها تخلى عنها، وتهرب منها، وهذا ما دفعها لمصارحة أسرتها عقب اكتشاف أمرها، وهنا خططت أسرة الفتاة لإجبار الشاب على الزواج منها فترصدوا له بالقرب من منزله، وخطفوه من أعلى الطريق الدائري.

وقام المتهمون الأربعة باحتجازه وإجباره التوقيع على إيصالات أمانة وصوروه صورا مخلة عقب تجريده من ملابسه لإجباره على إتمام الزواج وإخبار عائلته والتقدم للفتاة، لكن تم اكتشاف أمرهم، وترصدهم من قبل الأجهزة الأمنية وتم ضبطهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن هناك أربعة متهمين تورطوا في خطف الشاب بالقرب من منزله بمنطقة المقطم بسبب خلافات بينهم وارتباطه بإحدى الفتيات والإخلال بالزواج منها عقب ممارسة الجنس معها برضاها.

ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، من تحرير شابا اختطفه 4 آخرين وإجباره التوقيع على إيصالات أمانة والتعدي عليه بالضرب وتصويره في منطقة المقطم.

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا يفيد تغيب شابا عن منزله لمدة يومين، وبالبحث عنه وبسؤال أصدقائه أفادوا بأن هناك أشخاصًا حضروا له وأخذوه بالقرب من مكان منزله، تم تتبعهم وضبطهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قرار النيابة العامة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس أربعة متهمين بخطف شاب، وإجباره التوقيع على إيصالات أمانة في المقطم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث، وتوقيع الكشف الطبي الضحية لإثبات التعدي عليه.