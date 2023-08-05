الاستعدادات النهائية قبل انطلاق حفل إليسا وتامر عاشور بالعلمين الجديدة (صور)

تنطلق بعد قليل فعاليات الحفل المنتظر ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث ينتظر جمهور النجمة اللبنانية إليسا والنجم تامر عاشور حفلًا مميزًا.

حفل إليسا وتامر عاشور بالعلمين الجديدة

وانتهت كافة الاستعدادات خلال الدقائق الماضية بمنطقة العلمين أرينا من أجل استقبال الحفل الجماهيري الضخم الذي ينتظره الجمهور المصري والعربي، إذ دخل الجمهور من البوابات المختلفة للحفل من أجل الاستمتاع بأغاني ملكة الإحساس وتامر عاشور.

وكان حرص تامر عاشور وإليسا خلال الأيام الماضية على الترويج للحفل الجديد عبر منصاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، معبرين عن انتظارهما لمقابلة الجمهور المصري والعربي في واحد من أضخم الفعاليات الترفيهية في المنطقة.