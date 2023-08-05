السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر اعترافات 9 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة فى المقطم

حبس
حبس

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، لاعترافات عصابة النصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالمقطم، واستغلال حاجتهم لتبديل العملات بمنطقة المقطم.

اعترافات المتهمين
واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب الاستيلاء على أموالهم وخاصة عقب استدراج الضحية من خلال أحدهم بهدف إيهامه بقدرتهم على تغيير العملة بمبالغ مالية أزيد من السوق المصرفي وبمجرد أن يصل الإثنين لتغير العملات يحضر باقي المتهمين على أساس أنهم مباحث ويتم القبض عليهم والاستيلاء على الأموال والهروب بسيارة تخص أحدهم.

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة
كان تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص، بتضرره من آخر؛ لاتفاقه معه على التقابل لاستبدال مبلغ مالي لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ولدى تقابله معه فوجئ بترجل 4 مجهولين من سيارة ميكروباص مُنتحلين صفة رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار وبصحبتهم المشكو في حقه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص لـ 6 منهم معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالي، طبنجة صوت، جهاز لاسلكى، سيارتين، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية النصب علي المواطنين عصابة منطقة المقطم تبديل العملات
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