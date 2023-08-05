"لوباريزيان": علاقة مبابى وباريس غير قابلة للإصلاح.. وهذا موعد عرض ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن بعض التطورات الخاصة بموقف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان من الرحيل عن فريقه خلال الانتقالات الجارية.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعدما أبلغ إدارة النادي أنه لا يرغب في تفعيل شرط التمديد والذي كان منصوصًا عليه أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني وأبلغته أنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل خلال الانتقالات الجارية، وتم عرضه بالفعل للبيع.

وأفادت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن كيليان مبابي مازال يحلم بالانتقال لصفوف ريال مدريد، مشيرة إلى أن النادي الإسباني قد يقدم عرضًا لضمه يوم 15 أغسطس الجاري.

واستبعدت إدارة نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي من بعثة الفريق التي سافرت إلى اليابان من أجل خوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

وأشارت إلى أنه في حالة تلاقي عرض ريال مدريد مع توقعات باريس سان جيرمان فإن النادي الباريسي سيوافق على رحيل مبابي.

ومن المقرر أن يواصل مبابي التدرب مع مستبعدي الفريق، فيما أكدت الصحيفة أن العلاقة بين مبابي وباريس باتت غير قابلة للإصلاح.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.