السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لضبط قاتل شاب داخل منزله فى مركز مطوبس

جثة
جثة

تجري أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ جهودا مكبرة، لضبط متهم بقتل شاب دلخل منزله في مركز مطوبس، حيث انتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كان مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارا من مأمور مركز مطوبس بمقتل شاب يدعى حمادة في قرية برمبال داخل منزله، حيث انتقلت قوة من مباحث المركز لمكان الحادث، وتم تشكيل فريق بحث لكشف لغز الجريمة.

ومن خلال التحريات وسؤال والدة المجني عليه، قالت إن صديق نجلها يدعى كمال قد حضر للمتهم وعقب استقبالها له وأدخلته حجرة نجلها، وعندما دخلت للحجرة بعد أن أحضرت كوب من الماء للجاني، فوجدت الجاني قد غادر منزلهم.

وأضافت أنها وجدت نجلها مصاب بعدة طعنات، فاستغاثت والدة المجني عليها بالجيران، وتبين إصابة المجني عليه بـ3 طعنات فى منطقة القلب بآله حادة "سكين"، وجرى نقله إلى مستشفى مطوبس المركزى على أمل أنه مازال حيا ولكنه قد فارق الحياة فى الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار ضبط المتهم.

أجهزة البحث الجنائى التحفظ على الجثة تشكيل فريق بحث تحرير محضر بمديرية أمن كفر الشيخ ضبط المتهم قريه برمبال فارق الحياة متهم بقتل شاب محضر بالواقعة مدير أمن كفر الشيخ
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