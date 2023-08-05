فى ذكرى ميلاده.. أبرز 4 كتب في التنمية البشرية حققت انتشارا لـ إبراهيم الفقي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الدكتور إبراهيم الفقي الذي ولد في 5 أغسطس 1950، خبير التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية؛ حيث درب أكثر من 600 ألف شخص في محاضراته حول العالم، ولاقت مؤلفاته ومحاضراته رواجا وانتشارا كبيرا بين الشباب في مصر وعبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز 4 مؤلفات حققت انتشارا ورواجا لإبراهيم الفقي؛ خاصة وأن له عدة مؤلفات تُرجمت إلى ثلاث لغات (الإنجليزية، الفرنسية، العربية):

المفاتيح العشرة للنجاح

المفاتيح العشرة للنجاح هو كتاب ألفه إبراهيم الفقي، وتطلب تأليفه عدة سنوات، وهو نتاج لدراسات غزيرة ومستفيضة في مجال إدارة الأعمال ومجال التسويق وأيضا قام بالعديد من المقابلات مع أشهر الناجحين في العالم وأصحاب الشركات الكبرى.. وقد وُجد أن أسباب النجاح التي عرفها عشرة وُضِعَتْ في هذا الكتاب.. وحقق مبيعات تفوق مليون نسخة وتُرجم إلى ثلاث لغات وهي (العربية والإنجليزية والفرنسية).

قوة الحب والتسامح

من كتب التنمية البشرية التي ذاع صيتها ويقع هذا الكتاب في 105 صفحات ويتحدث عن حياة الإنسان بشكل عام مع إلقاء نظرة شمولية عليها إذ يرى الكاتب أن حياة الإنسان لا يمكن أن يكون لها قيمة أو معنى دون الحب لأن الله تعالى خلق الخلق جميعهم بالحب وأمرهم بالحب أن يعبدوه كما سيكافئ الله عباده الصالحين بالحب ولهذا يجب أن يصل الإنسان إلى مرحلة متكاملة من الحب وكي يصل إلى هذه المرحلة يرى الكاتب أن الإنسان يجب أن يصل إلى التسامح المتكامل أولا ومن ثم سيقوده التسامح إلى الحب الذي يوصل إلى مرحلة العطاء لأن العطاء لا يمكن أن يكون دون دافع الحب ويوضح الكاتب في كتابه أن كلا من التسامح والحب والعطاء هي أمور مرتبطة ببعضها البعض ولهذا لا يستطيع أي شخص أن يصل لأي واحدة من هذه الأمور دون أن يصل إليها جميعها معا إذ أن هذه المنظومة الثلاثية للحب هي الأساس وهي الشيء الرئيسي الذي يدور حوله الكتاب.

إدارة الوقت

كتاب إدارة الوقت من أفضل كتب الدكتور إبراهيم الفقي بسبب تقديمه حلول فعالة لاستغلال الوقت بشكل أمثل.

كتاب إدارة الوقـت يبين لنا مكانة الوقـت وأهميته، ويعرفنا على أسباب مضيعاته والتعرف على معوقات استغلاله، معرفة الـوقت المفقود ومدى نسبة المستغل ويعطينا فوائد تنظيمه.

يوجد استبيان في أول الكتـاب يساعدك على التعرف على كل هذه الأمور.. ذكر أيضًا في كتـاب إدارة الـوقت 38 نصيحة من الدكتور إبراهيم الفقي لكيفية استثمار الـوقت وبالختام يقول لنا الدكتور إبراهيم الفقي الـوقت هو الحياة.

سيطر على حياتك

سيطر على حياتك هو كتاب من تأليف الدكتور إبراهيم الفقي عدد صفحاته 115.

قام الدكتور إبراهيم الفقي بتقديم كتاب بعنوان «سيطر على حياتك»، شرح فيه الأسباب التي تمنع الناس من تحديد أهدافهم وقدّم بعض الطرق التي تساعد على تحديد الأهداف.

من أبرز الاقتباسات التي وُردت بالكتاب:

يمنح كتاب سيطر على حياتك العديد من النصائح التي تساعد على ترتيب أوراق الحياة اليومية، ويمتلئ بعبارات تعطي شحنة من الأمل، دفعة من التفاؤل، من الثقة بالنفس وبالحياة، ومن هذه العبارات ما يأتي:

_«راقب أفكارك يا صديقي فهي التي تصنع مستقبلك طارد الأفكار السلبية السيئة حاصر كل فكرة تحاول أن تحط من قدرك أو تسفه من فكرك أو تحجم من قدراتك.»

_«عش كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتك، عش بحبك لله عز وجل، عش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، عش بالأمل، عش بالكفاح، عش بالصبر، عش بالحب، وقدر قيمة الحياة».

_«ما قيمة الهدف الذي لا تحركه رغبة قوية مشتعلة، إن الرغبة القوية هي الأكسجين الذي تتنفسه الأهداف كي تحيا على أرض الواقع».