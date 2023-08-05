السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"أوابك": ارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام

أوابك
أوابك

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عن ارتفاع المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر مايو 2023 بمقدار 3 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2799 مليون برميل، بينما انخفض المخزون الاستراتيجي بمقدار 10 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1495 مليون برميل.

وكشف تقرير لـ"أوابك" عن ارتفاع واردات وصادرات الولايات المتحدة من النفط والمنتجات النفطية، وارتفاع واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خـلال شهر مايو 2023 بنسبة  0.9% لتصل إلى حوالي 6.4 مليون ب/ي، بينما انخفضت صادراتها من النفط الخام بنسبة 1.2% لتبلغ حوالي 4.2 مليون ب/ي. 

فيما انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر مايو 2023 بنسبة 8.3% لتصل إلى حوالي 2 مليون ب/ي، بينما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 2.5% لتبلغ حوالي 6.2 مليون ب/ي.

وفي السياق كانت المنظمة كشفت عن أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.6 مليون برميل يوميًا، أي بنسبة زيادة بلغت 0.5% مقارنة بمستويات الربع الرابع من عام 2022، حيث ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1.9% ليصل إلى حوالي 56.1 مليون برميل يوميًا، بينما انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1% ليصل إلى نحو 45.4 مليون برميل يوميًا.

الأقطار العربية المصدرة للبترول البترول والثروة المعدنية التعاون الاقتصادي والتنمية المهندس طارق الملا وزير البترول الطلب العالمي على النفط المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
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