السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تغيير بطلته.. محمد إمام يستأنف تصوير "الأستاذ" نهاية أغسطس

محمد امام
محمد امام

يستكمل النجم محمد إمام تصوير فيلمه السينمائى الجديد "الأستاذ" نهاية شهر أغسطس، وهو الفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في مصر نهاية العام الجارى. 

وكان محمد إمام والمخرج شريف عرفة قد بدأوا تصوير أول مشاهد الفيلم منذ أيام، ثم حصل محمد إمام على إجازة صيفية لمدة 10 أيام لحين الانتهاء من تعاقدات النجوم المشاركين في بطولة الفيلم. 

وحلت الفنانة الشابة أسماء جلال بديلًا للفنانة هنا الزاهد التي اعتذرت عن بطولة الفيلم لانشغالها بأكثر من عمل فني خلال هذه الفترة. 

فيلم "الأستاذ" لمحمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وبيومي فؤاد، تأليف وإخراج شريف عرفة.

وينتظر النجم محمد إمام تحديد موعد نهائي لعرض فيلمه السينمائى الجديد "أبو نسب"، والمقرر أن يشارك به ضمن منافسات موسم صيف 2023.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفنان محمد إمام الذي يلعب دور طبيب، ويظهر محمد إمام خلال فيلم "أبونسب" بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل، ويقع في غرام فتاة تجسدها الفنانة ياسمين صبري خلال أحداث الفيلم، حيث تظهر بدور شخصية لايف كوتش "مدربة تنمية بشرية" كوميدية وتقابل محمد إمام، ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنتهي علاقتهما بالزواج.

وتجسد الفنانة هالة فاخر دور والدة محمد إمام، بينما تجسد الفنانة وفاء عامر دور والدة ياسمين صبري، كما يشارك الفنان صلاح عبدالله ضمن الأحداث كضيف شرف.

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

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