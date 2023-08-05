السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يهزم أيسلندا 33- 30 ويتأهل لدور الـ 16 فى الموندبال

مباراة مصر وأيسلندا
مباراة مصر وأيسلندا

تأهل منتخب مصر مواليد 2004 لكرة اليد لدور الـ 16 في بطولة العالم بعد فوزه على منتخب أيسلندا 33 – 30 في ختام مباريات المجموعة الثالثة في الدور الأول .

في بداية الشوط الأول تبادل الفريقان تسجيل الأهداف وتقدم منتخب أيسلندا 5- 3 في الدقيقة العاشرة.. وارتفع الفارق إلى ثلاثة أهداف 9- 6 في الدقيقة 15 وواصل منتخب أيسلندا تقدمه ووصلت النتيجة إلى 12 – 9 في الدقيقة 20 وقبل نهاية الشوط نجح منتخب مصر في تقليص الفارق إلى هدف واحد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الأيسلندي بنتيجة 15- 14.

في بداية الشوط الثاني أدرك منتخب مصر التعادل بنتيجة 15 -15 ثم تقدم بفارق هدفين 18 - 16  و21 – 16 ثم تقلص الفارق إلى 21- 19 .

نجح منتخب أيسلندا في التعادل 21 -21 واستمر التعادل 25 -25 وقبل النهاية استعاد منتخب مصر تقدمه ووصلت النتيجة إلى 29 -26 و31 -28 حتى انتهت المباراة بفوز منتخب مصر 33- 30 .

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط وصعد لدور الـ 16 ومعه منتخب التشيك برصيد 4 نقاط .

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم  اللاعبين: يوسف ناجي ويوسف وليد وعمر الخطيب وفيراس مروان ومحمد وائل وزياد حشاد ومحمد عماد أوكا وأحمد محمد خوجة وزياد عبدالرحيم وياسين محمد وبلال إبراهيم وعمر أحمد حمدي وعمر عدلان ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ إبراهيم ومحمد صلاح السيد

بهذا الفوز تصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط وصعد لدور ال16 ومعه منتخب التشيك برصيد 4 نقاط .

بطولة العالم مواليد 2004 في كرة اليد منتخب مصر منتخب أيسلندا منتخب التشيك يوسف ناجي
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