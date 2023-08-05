"أميرة الحوفى" الحائزة على جائزة المرأة المتميزة عالميًا: أهديها للرئيس السيسى

قالت الدكتورة أميرة الحوفي، الأستاذ بكلية التمريض بجامعة أسيوط؛ والحاصلة على جائزة المرأة المتميزة عالميًا لعام 2023، من المؤسسة العالمية للمؤثرين؛ من دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبى، إنني كنت أشعر بالفخر والسعادة أثناء استلام الجائزة لكوني مصرية، وأتسلم جائزة في دولة عربية ويعتبر هذا دليلًا على تميز الشعب المصري وقدرته.

وأوضحت الدكتورة أميرة الحوفي، أنه تم ترشيحي للحصول علي هذه الجائزة من منظمة اليونيسكو فانفك، وذلك لكوني أشغل عدة مناصب من بينها سفير السلام الدولي للمؤسسة لجمهورية مصر العربية، وقد حصلت العام الماضي على جائزة واحدة من أفضل مائة عالم في مجال التمريض عالميًا.

وأضافت أن المؤسسة العالمية للمؤثرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإمارة دبى قد منحتي الجائزة، وذلك تقديرًا منها لما أبذله في مجال العمل العلمي والبحثي الذي تخطى الثمانين بحثًا، والعمل الخيري والإنساني وما أقوم به من خلال عملي.

وأكدت أن الدعم الحقيقي الذي أجده من وطني مصر هو الجائزة الحقيقية التي حصلت عليها ومن أجل هذا أهدي هذه الجائزة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية، الذين تم في عهدهما الكثير من الإنجازات لتمكين المرأة العربية وتنصيبها في العديد من المراكز التي لم تحظ بها من قبل.

يذكر أن الدكتورة مروة الحوفي كانت قد منحت لقب سفير لليونسكو تقديرًا لمجهوداتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشغل 13 منصبًا عالميًا تطوعيًا لخدمة وطنها مصر، من بينها منظمة الصحة العالمية والمجلس القومى للمرأة المصرية، واليونيسف والهلال والصليب الأحمر، وسفيرة لبرنامج جسدي هو ملكى، وسفيرة للسلام العالمي، والمدير الإقليمى لأكسفورد، والمدير التنفيذي لمؤسسة إن إم إف الخيرية ولها العديد من العضويات العالمية.

ولقبت بسفيرة للنوايا الحسنة من مؤسسة سفراء النوايا الحسنة العالميه "جى جى إيه الأمريكية"، لمشاركتها في العديد من الأعمال التطوعية التي تهدف إلى نشر الأمن والسلام والحب في جميع أنحاء العالم لعام 2019، وتم اختيارها كأفضل شخصية مؤثرة لعام 2018 و2020 على التوالي من قبل مؤسسة تحيا مصر وأكاديمية إكسفورد.