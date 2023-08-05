السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يمكن للتغذية السليمة أن تساعد فى الوقاية من الأمراض؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر الغذاء الصحي أحد العوامل الأساسية في المحافظة على صحة الإنسان من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان. 

وبناءً على ذلك، فإن منظمة الصحة العالمية "WHO" تتبنى العديد من التحذيرات الغذائية الشائعة التي تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية التغذية السليمة وخفض مستوى الأمراض.

 

التحذيرات الغذائية الشائعة:

وأظهرت الدراسات الحديثة أن التغذية السليمة تلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من الأمراض المزمنة، بتجنب التحذيرات الغذائية الشائعة. 

وفقًا لآخر الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، هناك عدة تحذيرات غذائية شائعة ينبغي أن يكون الجميع على دراية بها:

تناول كميات مناسبة من السكر: 

الإفراط في استهلاك السكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكري والسمنة وأمراض الأسنان، لذلك ينبغي الحد من استهلاك السكر المضاف وتفضيل تناول الفواكه الطازجة بدلًا من المشروبات الغازية والعصائر المحلى.

 

تقليل تناول الملح: 

يزيد استهلاك الملح من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، يوصى بتقليل استهلاك الملح واستبداله بأعشاب وتوابل طبيعية.

تناول الأطعمة المتوازنة: 

ينبغي أن تتضمن النظام الغذائي الصحي مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، يُفضل تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين النباتي والحيواني بنسب معتدلة.

 

تجنب الدهون المشبعة والتقليل من الدهون الأحادية: 

استهلاك الدهون المشبعة بكميات كبيرة يقترن بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ينصح بتقليل استهلاك الدهون المشبعة وتفضيل الأطعمة المحتوية على دهون أحادية غير مشبعة مثل زيت الزيتون والأفوكادو.

الحذر من تناول المواد المحفوظة: 

قد تحتوي بعض الأطعمة المحفوظة على مواد كيميائية ضارة، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض السرطان والأضرار الصحية الأخرى، حيث يجب الاهتمام بتاريخ صلاحية الأطعمة وتفضيل الخيارات الطازجة والنقية.

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