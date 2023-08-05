السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجديد حبس عاطل 15 يومًا قتل سيدة رفضت الزواج منه بالمنوفية

المتهم
المتهم

جدد قاضى المعارضات، اليوم السبت، حبس عاطل قتل سيدة لرفضها الزواج منه بالمنوفية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق في بركة السبع، حول القضية التي أثارت الرأي العام خلال الأيام السابقة.
واستمعت جهات التحقيق في بركة السبع لوالدة المجني عليها لاستكمال الإجراءات القانونية معها وسؤالها في بعض النقاط في التحقيق بقضية مقتل نجلتها في أحد الشوارع العامة الأربعاء الماضي.

من جانبه أوضح أشرف قاسم محامي السيدة المقتولة على يد عاطل في أحد الشوارع العامة بمدينة بركة السبع، أن والدة المجني عليها أنكرت كل الادعاءات التي قالها المتهم أمام جهات التحقيق والمتمثلة في أن المجني عليها وعدته بالزواج وتحصلت على أموال منه على وعد بالزواج، وأكدت عدم صحة تلك الادعاءات.

وكان اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتحفظهم على عاطل عقب طعنه سيدة بالطريق العام وتم تسليمه لمركز الشرطة ونقل المصابة إلى مستشفى بركة السبع المركزى لمحاولة إنقاذها.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث بقيادة الرائد محمد فرغلي رئيس المباحث والذي تبين له طعن "فاطمة، س، ع، أ، ر" البالغة من العمر 25 عامًا، مطلقة، وتعول طفلين ومقيمة ببركة السبع، على يد المتهم "هاني، س، ا، ع" البالغ من العمر 40 عاما مقيم قرية طوخ طنبشا  مسجل وله معلومات جنائية.

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