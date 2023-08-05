ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بحوزته مخدرات وأسلحة بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتضرر عدد من أهالي إحدى قرى مركز كوم أمبو بأسوان من أحد العناصر الإجرامية لاتخاذه منزله وكرًا للترويج للمواد المخدرة.

وأكدت التحريات صحة تلك الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه عنصر إجرامى شديد الخطورة، سبق اتهامه في العديد من القضايا أبرزها "مخدرات، سلاح ناري، ضرب"، مقيم بذات القرية وبحوزته عدد ٢ بندقية آلية وعدد ٨ خزينة سلاح آلى وبندقية خرطوش وعدد كبير من الطلقات و5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش و20 كيلو جراما من مخدر البانجو وكيلو جرام من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الشابو.

بمواجهته، أقرَّ بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.