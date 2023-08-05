السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يتابع أعمال مكتب التنسيق

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، في أول أيام استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بشعبها المختلفة، وفقا للحد الأدنى المحدد، بحضور الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية والدكتور أسامة غنيم مدير مركز  الخدمة العامة للحاسبات والتكنولوجيا بالجامعة.

واطمأن نائب رئيس الجامعة على جاهزية مكتب التنسيق بالجامعة لاستقبال الطلاب ومساعدتهم في إنهاء أعمال تسجيلهم رغباتهم، مشيداً بجهود العاملين على مكتب التنسيق في توفير كافة سبل الدعم للطلاب، مؤكداً أن مكاتب التنسيق بالجامعة تعمل يوميا من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً.

كما حرص د. حسين على استطلاع أراء الطلاب حول الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بتخصيص فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والإداريين المدربين على أعلى مستوى لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم، والتدخل لحل أية مشاكل فنية قد تطرأ أثناء التسجيل الإلكتروني.

وأضاف الدكتور محمد النمر أن اليوم شهد اقبال من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، بمبنى الخدمات الاليكترونية والمعرفية بالمجمع الطبي، ومعامل كلية الصيدلة، موضحاً أن فريق العمل يعمل على الرد على كافة استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم، وتلبية جميع رغباتهم وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك.

الاولى للتنسيق نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال مكتب

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