محافظ قنا يتفقد الوحدات الصناعية المنتجة بمجمع الصناعات فى نجع حمادى

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية داخل الوحدات الصناعية المنتجة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي، وذلك بعد تسليمها للمستثمرين بجميع المرافق اللازمة. رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومحمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، ومحمد شعبان، مدير المنطقة الصناعية.

واستهل محافظ قنا جولته بمتابعة سير العمل بمصنع البطل لإنتاج الأخشاب، كما تفقد مصنع بن العابد، ومصنع الباشا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، ومصنع إنتاج البلاستيك، مشيدًا بالمستوى العالي لتنفيذ الوحدات الصناعية والمجمع الصناعي بالكامل، حيث يوفر المجمع وحدات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص ذات مساحات متعددة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أشار إلى أن المجمع يشمل عدة قطاعات صناعية (غذائي- هندسي– صناعات كيماوية بسيطة- مواد بناء).

وأوضح محافظ قنا أن حجز الوحدات الصناعية بالمجمع شهد إقبالًا كبيرًا فور الإعلان عن طرحها من قِبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تم تخصيص 271 وحدة صناعية بمساحات متنوعة من إجمالي وحدات المجمع البالغ عددها 420 وحدة.

وأضاف محافظ قنا أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي يأتي ضمن ١٣ مجمعًا على مستوى الجمهورية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإنشائها، وهو أحد أكبر المجمعات، حيث أقيم على مساحة ٧٤ فدانًا ويضم ٤٢٠ وحدة صناعية، منها ٣٢٢ وحدة بمساحة ٢١٦ مترًا مربعًا، و٨٦ وحدة بمساحة ٤٣٢ مترًا مربعًا، و١٢ وحدة بمساحة ٥٤٠ مترًا مربعًا، بتكلفة مالية بلغت ١.٥ مليار جنيه. وأكد أن هذه المجمعات تقدم حلولًا تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلي، كما أنها تمثل فرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية.