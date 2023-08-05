محافظ قنا يتفقد عددًا من المصانع بمنطقة "هو" الصناعية

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عددًا من المصانع المنتجة بالمنطقة الصناعية بهوّ نجع حمادي، لمتابعة انتظام عمل خطوط الإنتاج بها.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء بقنا، الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، محمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، عبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، محمد شعبان، مدير المنطقة الصناعية.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد مصنع الماسة لإنتاج البلاستيك، والمُقام على مساحة ١٠٠٠ متر، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠٠ طن شهريًا، من خلال ١٤ خط إنتاج، يوفر ٥٥ فرصة عمل للشباب، ويتم تصدير إنتاج المصنع للخارج.

كما تفقد المحافظ، مصنع لؤلؤة الجزيرة للدهانات، والمُقام على مساحة ١٢٥٠ مترًا، ويوفر ١٠ فرص عمل للشباب، واستمع المحافظ خلال جولته إلى شرح مفصل حول منتجات المصنعين وخطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية، موجهًا بضرورة مراعاة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التشغيل لحماية العاملين والحفاظ على المصنع والمُعدَّات.

وقال محافظ قنا، إن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تألوا جهدًا في تقديم الدعم اللازم وكل التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة؛ لما يمثله قطاع الصناعة من دورٍ محوريِّ في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا رجال الأعمال إلى القدوم للاستثمار بمحافظة قنا؛ لما تتمتع به من مقومات استثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمة المميزة، بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير.

يُذكر أن المنطقة الصناعية بهوّ تقع على مساحة ٥٠٠ فدان تم تقسيمها إلى ٥٥٢ قطعة، منها ٢٣١ قطعة مخصصة للمشروعات، وتضم ١٦٤ مصنع؜ًا، منها ٧٠ مصنعًا منتجًا، و٨٦ مصنعًا تحت الإنشاء، و٥ مصانع في مرحلة استخراج الأوراق، وإنهاء التراخيص، و٣ مصانع متوقفة بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار جنيه، وتوفر ٦ آلاف فرصة عمل.