"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز الهجمات الأوكرانية على القرم (فيديو)

"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز الهجمات الأوكرانية على القرم (فيديو)
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم، تقريرًا يرصد أبرز الهجمات الأوكرانية على القرم.
أبرز الهجمات الأوكرانية على القرم:
انفجار شاحنة مفخخة على جسر القرم تسببت في تدميره جزئيًا وسقوط ضحايا في 8 أكتوبر 2022.
هجوم أوكراني بواسطة مركبتين بحريتين مسيرتين يستهدف جسر القرم في 17 يوليو 2023.
روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بمسيرات على منشآت في شبه جزيرة القرم في 18 يوليو 2023.
هجوم أوكراني بمسيرة يستهدف مستودعًا للذخيرة في شبه جزيرة القرم في 22 يوليو 2023.
تعرض ناقلة نفط روسية في مضيق القرم لهجوم بمسيرة أوكرانية في 5 أغسطس 2023.