السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"عم خالد" يجتاز الثانوية في عمر 52 عاما بالفيوم: هكمل للجامعة (فيديو)

عجوز يحصل على الثانوية
عجوز يحصل على الثانوية العامة بعد 52 عاما بالفيوم ويحلم بالا

“حققت حلمي وأنا بعُمر 52عام، وسأكمل مشواري حتى التخرج من كلية التربية النوعية”، بهذه الكلمات بدأ اكبر طالب حصل علي الثانوية العامة 2023م، كلامه، كما يطلقون عليه "عجوز الثانوية العامة".

وقال العم خالد، الحاصل على الثانوية العامة هذا العام بمجموع 54٪، إن العلم ليس له سن والعُمر مجرد رقم، وأنه صمم على أن يستكمل مرحلة الإعدادية ثم الثانوية من محو الأمية بعد حصوله على مجموع عالٕ في الابتدائية، وقرر أن يُكمل تعليمه ويلتحق بالجامعة، في مسيرة تعليمية تأخرت بسبب ظروفه المعيشية الصعبة التي أجبرته أن لا يلتحق بالمدارس وهو في الصغر، لكن بعد أن تزوج وأنجب 3 أبناء وتعيينه "فني" في كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، قرر أن يتعلم.

وأضاف أكبر طالب حصل على الثانوية العامة، أنه يحلم بالالتحاق بكلية التربية النوعية، ولديه إصرار شديد على التحدي والنجاح، وأن يستكمل مسيرة التعلم حتى التخرج من الكلية.

وقال العم خالد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه واظب على المذاكرة طوال ساعتين يومياً وبدعم كبير من أفراد أسرته، كما أن ابنته التي تدرس بالصف الثالث الثانوي الأزهري، كانا في بعض الأحيان المذاكرة مع بعضهما البعض في بعض المواد المشتركة، مؤكداً أنه مع الإصرار والاجتهاد والتعب ليس هناك مستحيل أو صعوبة، وأنه كان متوقع أن يحصل على مجموع أكبر من هذا المجموع.

 

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IMG20230804212737
عجوز الثانوية العامة 52 عاما بالفيوم ويحلم بالالتحاق بكلية التربية النوعية محو الأمية

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