السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: سقوط أمطار غزيرة على المناطق الجبلية فى تايوان

سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة على المناطق الجبلية في تايوان

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، عن سقوط أمطار غزيرة بعد إعصار خانون على المناطق الجبلية في تايوان، مما تسبب في سيول وانهيارات أرضية، أدت إلى إغلاق الطرق وتقطع السبل بمئات الأشخاص، فيما سارعت السلطات لفتح طرق النقل.

وسقطت الأمطار على مقاطعة نانتو بوسط تايوان بعد أن مرّ إعصار خانون عبر شمال البلاد يوم الخميس الماضي، وأغرقت أمطار تجاوز منسوبها مترًا بلدة ريناي، ودمرت طرقًا وتسببت في انهيارات أرضية وطينية، وقالت الحكومة إن شخصين فُقدا وأكثر من 460 أغلبهم في المناطق الجبلية تقطعت بهم السبل.

وقال رئيس مقاطعة نانتو إن بعض الأشخاص تقطعت بهم السبل في الجبال، وحثت الحكومة المركزية والقوات المسلحة على إرسال المساعدة في أقرب وقت ممكن.

تقديم أكبر الموارد لمساعدة الحكومة المحلية

وتعهد وليام لاي، نائب رئيسة تايوان، بتقديم أكبر الموارد لمساعدة الحكومة المحلية على إصلاح البينة التحتية وخطوط النقل، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع لكن بمستويات منخفضة، بينما تواصل السلطات إصدار تحذيرات من احتمال حدوث انهيارات أرضية في المناطق الجبلية بوسط وجنوب البلاد.

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