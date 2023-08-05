السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعاينة الأولية لحريق مبنى ديوان الأوقاف تكشف خلو المبنى من الموظفين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشفت المعاينة الأولية لموقع حريق في مبنى ديوان وزارة الأوقاف بوسط القاهرة، صباح اليوم، عن أن المبنى خالٍ من كافة الموظفين.

وأظهرت التحريات أن الموظفين انتقلوا منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى كونهم في الإجازة الأسبوعية.

واندلع حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف في منطقة وسط القاهرة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على ألسنة اللهب المشتعلة وإخمادها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد باندلاع حريق في مبنى وزارة الأوقاف، وانتقلت 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وجارٍ محاصرة النيران.

يذكر أن مبنى وزارة الأوقاف المصرية تحفة معمارية تنتمي إلى طراز نيو مملوك (Neo Mamluk)، وقد بني على عدة مراحل حتى وصل إلى شكله الحالي، ففي 1899 افتتح الخديو توفيق مبنى ديوان الأوقاف، ثم تم توسيعه ببناء ملحق له في 1912، ثم ملحق آخر في 1929، ثم جرى هدم منزلين مجاورين وبناء ملحق ثالث للمبنى في 1936.

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