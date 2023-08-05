أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023.. ورسوم كل مادة

يتساءل الكثير من طلاب الشعبة العلمية والأدبية المتقدمين بطلبات إعادة تصحيح أوراقهم عن أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 والتي أعدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاطلاع أولياء الأمور على أوراق إجابة أبنائهم في المواد التي يشكون في درجاتها للتأكد من حصول الطالب على حقه كاملا في الدرجات أثناء عملية التصحيح أو حصول على المزيد من الدرجات في حالة وجود خطأ.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 خاصة بطلاب كل محافظة على حدى والتي تتلخص في ما يلي :-

المدينة التعليمية بحي السادس من أكتوبر وتضم تظلمات محافظات (الجيزة، القاهرة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، بني سويف).

مدرسة المشير أحمد إسماعيل بالإسكندرية وتضم تظلمات محافظات (الإسكندرية ، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، مطروح).

مدرسة المنصورة الثانوية وتضم تظلمات محافظات (دمياط، الشرقية، الدقهلية).

المجمع التعليمي بالإسماعيلية وتضم تظلمات محافظات ( الإسماعيلية، جنوب سيناء، بور سعيد، السويس).

مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بأسيوط وتضم تظلمات (الوادي الجديد، المنيا، اسيوط، سوهاج).

مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بقنا وتضم تظلمات (أسوان، الأقصر، قنا، البحر الأحمر).

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب استقبال طلبات إعادة تصحيح أوراق إجابة طلاب الثانوية العامة 2022-2023 بشعبتيها العلمية والأدبية خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس وحتى يوم الخميس 17 أغسطس 2023 لمدة أسبوعين حيث يتم بعدها إعلان النتيجة وإخطار مكتب التنسيق بها.

ويتم سداد رسوم المواد المتظلم عليها والمقدرة بـ 200 جنيه للمادة الواحدة من خلال أحد وسائل التحصيل الإلكتروني (مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيبي، ممكن، طلقة، موجه، خالص، موبايل، أموال).

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلبات إعادة تصحيح أوراق إجابة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من خلال الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي بدأ بالفعل تفعيله يوم الخميس الماضي، ويمكن للطلاب تسجيل الدخول عليه من خلال البريد الإلكتروني الموحد.

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