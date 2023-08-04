الجمعة 04 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة 2023 .."معهد فني صحي بياخد من كام"؟

فني صحي
فني صحي

تتزايد معدلات البحث حول الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمعهد الفني الصحي 2023 لطلاب الثانوية العامة وذلك من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

تنسيق هندسة من معهد فنى صناعى 2023.. وخطوات التسجيل

بالدرجات.. تنسيق الكليات من معهد فني صناعي 2023/2024 المتوقع

معهد فني صحي بياخد من كام

“الدستور” يستعرض خلال هذا التقرير جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

معهد فني صحي بياخد من كام؟

عقب  قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة (علمي علوم- علمي رياضة- أدبي)  بدأ البحث حول درجات الحد الأدنى لتنسيق معهد فني صحي لما له من مميزات تضمن العمل لطلابه عقب التخرج مباشرة في الوظائف الحكومية.

واعتمدت توقعات الحد الأدنى للقبول بالمعهد لهذا العام على تنسيق العام الماضي حيث لم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالمعهد حتى لحظة كتابة الخبر والتي جاءت العام الماضي 2022 كالتالي:

لخريجي الثانوية العامة هو 271 درجة أي ما يعادل نسبة 66.09%.

ولخريجي ثانوي فني تجاري بنظام 3 سنوات هو 96.89%.

ولخريجي ثانوي فني صناعي بنظام 3 سنوات هو 96.57%.

مميزات معهد فني صحي؟

- يقبل خريجي الثانوية العامة كما يقبل خريجي الدبلومات الفنية لبعض الأقسام  "خريجي الدبلوم الفني التجاري" بنظام 3 سنوات.

- يتيح فرصة للعمل بالحكومة عقب التخرج مباشرة.

- يعمل خريجوه فنى تحاليل طبية أو فني أشعة أو مراقب أغذية تابع لوزارة الصحة.

- المعهد الفني الصحي من المعاهد التعليمية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

- جمع الدراسة في معهد فني صحي بين الجانب النظري والجانب العملي.

- مدة الدراسة عامان وفترة التدريب عقب التخرج 6 أشهر يحصل خلالها  الطالب على تدريب متميز داخل مستشفيات وزارة الصحة.

-المعاهد الصحية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

- الدراسة في المعهد باللغة الإنجليزية.

- يمكن لخريجي المعهد شعبة معمل (المختبرات الطبية) أو شعبة أسنان، العمل بشكل خاص بهم من خلال  فتح معمل للتحاليل أو معمل لتركيبات الأسنان بشرط  استكمال الدراسة بالمعهد لمدة عامين أخرين ثم عمل دبلومة في مجال التخصص أيضًا.

قد يهمك أيضًا:

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار عبدالوهاب

مصر تمد أجل مزايدة أغنى مناطق للذهب فى العالم نظرًا للإقبال العالمى

خالد بيبو مديرًا للكرة بالأهلى.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على ميناء نوفوروسيسك الروسى

 

معهد فنى صحى بياخد من كام طلاب الثانوية العامة 2023 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مميزات معهد فنى صحى تنسيق معهد فنى صحى 2023

مواد متعلقة

رابط موقع التنسيق الإلكترونى وخطوات تسجيل الرغبات وموعد فتح باب تقديم المرحلة الأولى

موعد إجازة المولد النبوى 2023

كليات تقبل من 70% علمى علوم فى جميع جامعات مصر الحكومية 2023

برابط الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثانى بالجيزة

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين بشركات البترول

للطلاب وأولياء الأمور.. طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

موقع نتيجة الثانوية العامة 2023

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بساعات.. رابط استخراج رقم جلوس الطالب

الأكثر قراءة

أبرزها أزمة عبدالقادر.. 5 أسباب أطاحت بـ سيد عبد الحفيظ من جهاز الأهلى

بعد تداول فيديو الساحل.. القصة الكاملة لشائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ خارج جهاز الأهلى

برلمانية لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطني مثمرة وتضمن حماية حقوق المرأة (فيديو)

صلاح الحجار: لو حدث ارتفاع فى درجات الحرارة العالم كله سينتهى

«الإنقاذ النهري» ينجح في انتشال جثامين 3 أطفال أشقاء بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه