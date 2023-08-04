لطلاب الثانوية العامة 2023 .."معهد فني صحي بياخد من كام"؟

تتزايد معدلات البحث حول الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمعهد الفني الصحي 2023 لطلاب الثانوية العامة وذلك من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

معهد فني صحي بياخد من كام

“الدستور” يستعرض خلال هذا التقرير جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

معهد فني صحي بياخد من كام؟

عقب قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة (علمي علوم- علمي رياضة- أدبي) بدأ البحث حول درجات الحد الأدنى لتنسيق معهد فني صحي لما له من مميزات تضمن العمل لطلابه عقب التخرج مباشرة في الوظائف الحكومية.

واعتمدت توقعات الحد الأدنى للقبول بالمعهد لهذا العام على تنسيق العام الماضي حيث لم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالمعهد حتى لحظة كتابة الخبر والتي جاءت العام الماضي 2022 كالتالي:

لخريجي الثانوية العامة هو 271 درجة أي ما يعادل نسبة 66.09%.

ولخريجي ثانوي فني تجاري بنظام 3 سنوات هو 96.89%.

ولخريجي ثانوي فني صناعي بنظام 3 سنوات هو 96.57%.

مميزات معهد فني صحي؟

- يقبل خريجي الثانوية العامة كما يقبل خريجي الدبلومات الفنية لبعض الأقسام "خريجي الدبلوم الفني التجاري" بنظام 3 سنوات.

- يتيح فرصة للعمل بالحكومة عقب التخرج مباشرة.

- يعمل خريجوه فنى تحاليل طبية أو فني أشعة أو مراقب أغذية تابع لوزارة الصحة.

- المعهد الفني الصحي من المعاهد التعليمية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

- جمع الدراسة في معهد فني صحي بين الجانب النظري والجانب العملي.

- مدة الدراسة عامان وفترة التدريب عقب التخرج 6 أشهر يحصل خلالها الطالب على تدريب متميز داخل مستشفيات وزارة الصحة.

-المعاهد الصحية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.

- الدراسة في المعهد باللغة الإنجليزية.

- يمكن لخريجي المعهد شعبة معمل (المختبرات الطبية) أو شعبة أسنان، العمل بشكل خاص بهم من خلال فتح معمل للتحاليل أو معمل لتركيبات الأسنان بشرط استكمال الدراسة بالمعهد لمدة عامين أخرين ثم عمل دبلومة في مجال التخصص أيضًا.

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