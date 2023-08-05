"كان بيغسل السجاد".. ماس كهربائى ينهى حياة طالب فى شبرا الخيمة

لقي طالب بالصف الثاني الإعدادى مصرعه بسبب تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بغسيل السجاد فى دورة مياه الشقة محل سكنه، في مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بسبب ملامسة المياه أحد مصادر الكهرباء، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، والتى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام يفيد باستقبال جثة طالب إثر تعرضه للصعق الكهربائى بدائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طالب بالصف الثاني الإعدادي، إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء قيامه بغسيل السجاد فى دورة مياه الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وباستجواب والد الطالب المتوفى، والذى يعمل سائقا، وشاهد الواقعة، أقر بتعرض الطالب المتوفى للصعق الكهربائى، ولم يتهم أحدا فى الواقعة.