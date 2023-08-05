معهد إعداد القادة ينظم الملتقى القمى لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية

صرح الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية دائما تهتم بأبنائها الطلاب من ذوي القدرات الفائقة، حيث تسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في جميع المجالات.

واكد مدير معهد إعداد القادة أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعى، مؤكدا ان وزارة التعليم العالي تقدم كافة الدعم اللازم لتطوير مهاراتهم، بهدف تمكينهم ليكونوا قادرين على التكامل بشكل أفضل في المجتمع..

وبحسب البيان الصادر من معهد إعداد القادة، يكشف أن المعهد بصدد تنظيم الملتقي القمي لطلاب ذوى القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، تحت شعار "مبدعون باختلاف٢"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، فى الفترة من٧-١١ أغسطس ٢٠٢٣.

ويأتي هذا الملتقى كجهد مستمر من معهد إعداد القادة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الطلاب المبدعين ذوي القدرات الفائقة ولتسليط الضوء على إسهاماتهم القيمة في تطوير المجتمع وبناء مستقبل أفضل.

تشمل فعاليات الملتقى تعريف الطلاب بالمبادرات الرئاسية المصرية مثل المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والتوعية بأهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تشكيل وعي الطلاب، وإلقاء الضوء على وسطية الخطاب الدينى ومحاربة السلوكيات غير السوية، ويتم التعرف أيضًا على دور الفن كقوة ناعمة في تطوير إبداع الطلاب ذوي القدرات الفائقة.

هذا إلى جانب إقامة ورش عمل تهدف لتنمية المهارات الإبداعية، وعقد ندوات تفاعلية تسمح للطلاب بمشاركة قصص نجاح زملائهم، هذا ويقوم المعهد أيضًا بجولة تفقدية للتعرف على إحدى المشروعات القومية.