أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء البلاد

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد تحذيرًا من غارات جوية روسية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، دوت انفجارات عدة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا، في مقاطعة خيرسون، ولكن لم يتم تفعيل الإنذار الجوي.

الأمم المتحدة تعارض الهجمات على البنية التحتية

وعارضت منظمة الأمم المتحدة، الهجمات على البنية التحتية للمدينة، وجاءت معارضة المنظمة في تعليق لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على هجوم المسيرات على العاصمة الروسية موسكو.