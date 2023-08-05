تحرير 35 مخالفة تموينية متنوعة بمحافظة الغربية خلال 24 ساعة

ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 35 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وكان العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بتحرير 35 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود أحياء أول و ثان المحلة الكبرى في إعادة رصف شارع البحر احد اكبر شوارع المدينة، حيث تم وضع الطبقة السطحية في المنطقة من أسفل كوبرى بنزايون حتى منطقة الإشارة وذلك ضمن خطة محافظة الغربية لتطوير واعادة رصف عدد من شوارع المدينة، والتي شملت تطوير شارع سكة زفتى وتأهيل الحدائق الموجودة بالجزيرة الوسطى ودهان وصيانة البلدورات والأرصفة وتأهيل الزراعات الموجودة بالشارع.

وكذلك تطوير وتوسعة ميدان الشون إلى جانب أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، وعزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار، فضلا عن إنشاء كورنيش المحلة حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يجري متابعة كافة أعمال الرصف بكافة مراكز ومدن المحافظة وفق الاشتراطات والمواصفات الفنية الي جانب تنفيذ خطط التطوير والتجميل بها.

يذكر أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم .