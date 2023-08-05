السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 35 مخالفة تموينية متنوعة بمحافظة الغربية خلال 24 ساعة

حملات تموينية
حملات تموينية

ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار  24 ساعة، 35 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وكان العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بتحرير 35 مخالفة متنوعة شملت، البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود أحياء أول و ثان المحلة الكبرى في إعادة رصف شارع البحر احد اكبر شوارع المدينة، حيث تم وضع الطبقة السطحية في المنطقة من أسفل كوبرى بنزايون  حتى منطقة  الإشارة وذلك ضمن خطة محافظة الغربية  لتطوير واعادة رصف عدد من شوارع المدينة، والتي شملت تطوير شارع سكة زفتى وتأهيل الحدائق الموجودة بالجزيرة الوسطى ودهان وصيانة البلدورات والأرصفة وتأهيل الزراعات الموجودة بالشارع.

وكذلك  تطوير وتوسعة ميدان الشون  إلى جانب أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، وعزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار، فضلا عن إنشاء كورنيش المحلة  حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يجري متابعة كافة أعمال الرصف بكافة مراكز ومدن المحافظة وفق الاشتراطات والمواصفات  الفنية  الي جانب تنفيذ خطط التطوير والتجميل بها.

يذكر أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم .

تحرير الاهلى ساعة دييجو كوستا مخالفة تموينية بمحافظة الغربية

الأكثر قراءة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023

معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم طوال فترة التنسيق

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 5-8-2023

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه