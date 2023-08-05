اليوم .. إعادة إجراءات محاكمة متهم ضمن خلية "كتائب حلوان"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة متهم، ضمن خلية كتائب حلوان .

ويواجه المتهم آخرين سبق الحكم عليهم، تهم تشكيل مجموعات مسلحة؛ لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

وكان المتهمون وفقا لأمر الإحالة فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكشف أمر الإحالة أن الغرض من تأسيس المتهمين لتلك الجماعة، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.