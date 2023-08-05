حصول مدرسة و4 روضات على شهادة اعتماد الجودة بمطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مدرسة ابتدائية و4 روضات أطفال جديدة، حققت إنجازًا كبيرًا بعد حصولها على شهادة اعتماد الجودة من هيئة ضمان الجودة وذلك في إنجاز جديد آخر يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها تعليم مطروح من قبل في مجال الجودة خلال عام دراسي واحد.

وأشاد شحاتة، بتضافر جهود إدارات وهيئات تدريس تلك المؤسسات التعليمية المتميزة مع إدارة الجودة وبالتعاون مع مجالس الأمناء مع الالتزام بالأداء المثمر والفعَّال والإخلاص والعمل المتواصل أيام العمل والعطلات الرسمية، فكان ذلك الإنجاز غير المسبوق في تاريخ المديرية في عام دراسي واحد.

وأكد شحاتة، أن تعليم مطروح مستمر في بذل المزيد من الجهد للارتقاء بجودة حياة المواطن في محافظة مطروح والعمل بكل جد حتى يتم وضع تعليم مطروح على الطريق القويم، في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم خدمة تربوية متميزة وتوفير بيئة تعليمية تمكن الطلاب من تلقي العلم في أفضل صورة وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.