جمهور الكينج محمد منير يرفع صوره فى حفله بالعلمين الجديدة

حرص عدد كبير من جمهور الكينج محمد منير على التواجد في حفله بمهرجان العلمين الجديدة، الذي حضره الآلاف: بعد أن نفدت تذاكر الحفل بالكامل قبل أيام من الحفل، حيث شهد موقع تذكرتي إقبالا كبيرا.

حفل محمد منير بمهرجان العالمين

حفل محمد منير بمهرجان العالمين

حفل محمد منير بمهرجان العالمين

وخلال الحفل ومنذ اللحظات الأولى حرص جمهور الكينج محمد منير على رفع لافتات عليها صوره، بالإضافة إلى وجود رابطة محبي محمد منير التي وضعت صوره على الدفوف واحتفلت به منذ صعوده مسرح الحفل.

واستعاد النجم حميد الشاعري الذكريات، مع الكينج محمد منير خلال حفلهما الجماهيري الضخم المقام بمهرجان العلمين الجديدة الظاهرة الترفيهية الأضخم.

وصعد الكابو مسرح الحفل في تواجد الكينج محمد منير ليقدم معه أغنية "أكيد"، وسط تفاعلي كبير من الجمهور الغفير الذي حرص على التواجد بالحفل.