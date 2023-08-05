السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حميد الشاعرى يشعل مهرجان العلمين بأغنية "بالى رايق" وسط حضور جماهيرى ضخم

حميد الشاعري بمهرجان
حميد الشاعري بمهرجان العلمين

أشعل الكابو حميد الشاعري مهرجان العلمين خلال حفله مساء أمس، والذي شاركه خلاله الكينج محمد منير بمهرجان العلمين، وذلك من خلال غناء أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي انتهى من تسجيلها خصيصا قبل ساعات قليلة من حفله أمس، وأهداها لجمهور الحفل.

حميد الشاعري بمهرجان العلمين
حفل حميد الشاعري بمهرجان العلمين
حفل حميد الشاعري بمهرجان العلمين
حفل حميد الشاعري بمهرجان العلمين
حفل حميد الشاعري بمهرجان العلمين
حفل حميد الشاعري بمهرجان العلمين

 

أغنية "بالي رايق" كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمود الشاعري، وغناها حميد الشاعري اليوم لأول مره كإهداء لجمهور مهرجان العلمين، وتفاعل معها الجمهور تفاعل كبير.

وأبدى حميد الشاعري سعادته بالمشاركة في الحفل، موجهًا الشكر للقائمين على مهرجان العلمين ومنظمي المسرح والحفلات في المدينة الجديدة، كما أشاد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها برعاية الترفيه في مصر، بصورة تليق بتاريخها الكبير الفن.

كما أشاد بمدينة العلمين الجديدة، وبكل عامل ومهندس وفني قام بالمشاركة في بناء هذا الصرح السياحي الكبير والمشرف والذي يليق باسم وتاريخ مصر، و في لفته إنسانية رائعة، بعث حميد الشاعري تحية خاصة من مسرح أرينا، لعمال البناء والنظافة والطرق على مجهودهم وعملهم لظهور هذا الصرح العملاق والمدينة الجميلة بأفضل صورة.

وشارك حميد الشاعري في الغناء ببعض الأغاني، كلا من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا رشدي، وشكروه على دعمه لهم في بداياتهم الفنية.

وحققت حفلة حميد الشاعري، و محمد منير، نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة، وقد وصل الجمهور لما يزيد عن ٢٥ ألف متفرج، خاصة بعد نفاذ التذاكر فور طرحها، إذ اجتمع حميد ومنير على مسرح واحد لأول مره منذ سنوات طويلة، وهو ما ساهم في تفاعل جمهور الثنائي وإقبالهم على حضور الحفل بالعلمين الجديدة، وقام الثنائي حميد ومنير بغناء أغنية أكيد لأول مره معًا منذ حوالي 37 عامًا.

حميد الشاعري مهرجان العلمين العلمين حضور جماهيري الكينج محمد منير

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