قناة الناس| كيف عبر الله عن صفة العدل في القرآن الكريم؟ (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ العدل إسمٌ من أسماء الله تعالى، فهو العدل وصفة من صفاته تعالى، مستشهدًا بقوله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم).

وأضاف “عبد المالك” خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "آيات بينات"، عبر قناة “الناس”، أنَّ الله عبر عن العدل في القرآن الكريم، بأكثر من مادة.

وتابع:عبر عنه بالقسط كما في قوله تعالى “وأقسطوا إن الله يحب المقسطين”، وعبر أيضًا عنه بالميزان كما في قوله تعالى “الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان”، وقال أيضًا “لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط”.

وأوضح عبدالمالك، أنه لا عجب إذن في أمر الله لنبيه الكريم بالعدل في أكثر من موضع بالقرآن الكريم، إذ يقول تعالى مخاطبًا نبيه “فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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