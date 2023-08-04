ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم خلال آخر المعاملات

بدأت محركات البحث خلال الساعات الماضية تشهد تساؤلات حول سعر الذهب اليوم بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس برفع سعر الفائدة 1% وما ينعكس عليه من تأثير في سعر الذهب محليًا في محلات الصاغة وخلال هذا التقرير نقدم لكم سعر الذهب اليوم في آخر تحديث له خلال التعاملات المسائية.

سعر الذهب اليوم الجمعة

وتحرك سعر الذهب بشكل طفيف خلال اليوم مقارنة بسعر أمس حيث ارتفع 5 جنيهات فقط بينما شهد استقرارا خلال التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في آخر تحديث له اليوم 2468 جنيها للجرام دون احتساب سعر المصنعية ويعتبر عيار الـ 24 هو العيار الأنقى من بين العيارات المتداولة فهو يحتوي على نسبة 99% من الذهب ويتم بيعه في صورة سبائك.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بينما استقر سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا ويصنع منه المشغولات والعملات المعدنية، عند 2160 جنيهًا للجرام حيث أغلق سوق الذهب أمس عند سعر 2155 واستقر على هذا السعر في بداية اليوم ولكن ارتفع خمس جنيهات فقط في التعاملات المسائية.



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سعر الذهب اليوم عيار 18

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1851 جنيه للجرام دون احتساب سعر المصنعية ويتوفر من هذا العيار المشغولات الذهبية.

سعر جنية الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 17280 جنيهًا ويتغير سعره بحسب حركة سعر جرام الذهب عيار 21 حيث إن جنيه الذهب يزن من هذا العيار 8 جرامات ويتوفر منه النصف جنيه وهو بوزن 4 جرامات والربع جنيه وهو بوزن 2 جرام وأيضًا فئة الخمس جنيهات ويضاف المصنعية على الجرام في العمله الذهبيه عند شرائها من الصائغ.

سعر الذهب العالمي اليوم

وشهد سعر الذهب العالمي اليوم ارتفاعاً نحو 7 دولارات حيث سجلت الأونصة على الشاشة العالمية في آخر تحديث لها اليوم 1940 دولار بينما كان مستقرًا أمس عند 1933 دولار للأونصة.