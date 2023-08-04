رسميًا.. ميلان يضم ثامن صفقاته الصيفية قبل بداية الموسم الجديد

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن ضم ثامن صفقاته التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك عبر بيان رسمي.

وتعاقد نادي ميلان مع الأمريكي يونس موسى من صفوف فالنسيا الإسباني مقابل 20 مليون يورو.

وتشمل قيمة الصفقة مع لاعب وسط فريق فالنسيا، 18 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات من المكافآت المتعلقة بالأداء.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية مع ميلان، ووقع عقدا مع الفريق الإيطالي حتى يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 80 مع الروسونيري.

وكان ميلان قد حسم تعاقده مع كل من، كريستيان بوليسيتش وروبن لوفتوستشيك وتيجاني ريجنديرز وماركو سبورتييلو ولوكا روميرو، ونوا أوكافور، وصامويل شوكويزي.