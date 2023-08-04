الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ميلان يضم ثامن صفقاته الصيفية قبل بداية الموسم الجديد

ميلان الإيطالي
ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن ضم ثامن صفقاته التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك عبر بيان رسمي.

وتعاقد نادي ميلان مع الأمريكي يونس موسى من صفوف فالنسيا الإسباني مقابل 20 مليون يورو.

وتشمل قيمة الصفقة مع لاعب وسط فريق فالنسيا، 18 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات من المكافآت المتعلقة بالأداء.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية مع ميلان، ووقع عقدا مع الفريق الإيطالي حتى يونيو 2028، وسيرتدي القميص رقم 80 مع الروسونيري.

وكان ميلان قد حسم تعاقده مع كل من، كريستيان بوليسيتش وروبن لوفتوستشيك وتيجاني ريجنديرز وماركو سبورتييلو ولوكا روميرو، ونوا أوكافور، وصامويل شوكويزي.

ميلان يونس موسى فالنسيا الإسباني الدورى الايطالى ثامن صفقات ميلان

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