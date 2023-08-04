الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ثقافتنا في إجازتنا" تقدم الفن الشعبي مجاناً بمصايف رأس البر ودمياط وبلطيم

مبادرة ثقافتنا في
مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"

 تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عددًا كبيرًا من الحفلات الفنية لفرق الفنون والآلات الشعبية والموسيقى العربية بعدة محافظات ساحلية، ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".

وشهد مساء الخميس إقبال جماهيري كبير بمصايف رأس البر، دمياط الجديدة، وبلطيم لمتابعة عروض الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، التي أصبحت جزءا أساسيا ينتظره المصطافون كل أسبوع، فقدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية بممشى النيل برأس البر فقراتها المتميزة لتراث وفولكلور محافظة مرسى مطروح، تدريب الفنان عوام مصطفى، مدير الفرقة سلومة عبد الله، وتضمنت الفقرات الترحيب، أغاني الحبيبة، لولاكي، استعراضات الحجالة، والسامر، والزين.

واستقبل المسرح الروماني بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، صنف آخر من العروض التراثية وهو تراث السمسمية ومدن القنال، حيث قدمت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية، تدريب الفنان محمود غندر، مدير الفرقة محمود بيومي، فقراتها المتنوعة ومنها أنغام السمسمية، أم الخلول، العزبة ورأس البر، يا غزال، صيد إمبارح، صياد، عم يا جمال، وسط تفاعل الجمهور وتجاوبه.

وفي محافظة كفر الشيخ التقى جمهور مصيف بلطيم مع عرض لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية والإنشاد الديني بقيادة الفنان أحمد إسماعيل، وقدمت الفرقة باقة من الأغاني التراثية والمديح والإنشاد الديني والتي منها أشرقت أنوار محمد، مديح في رسول الله للشيخ محمد إبراهيم، أغنية الحلو في البرندة عفاف أحمد وراضيه شاكر، أغنية يهديك يرضيك إسراء سمير، مدد يا نبي راضية شاكر، أغنية بتخاصمني حبة عفاف أحمد، النبي الهادي نعيمة أحمد، إحنا المصريين إحنا أداء المجموعة.

ينفذ العروض فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، وفرع ثقافة كفر الشيخ، بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، وبالتعاون مع مجلس مدينة بلطيم، ومجلس أمناء دمياط الجديدة.

مبادرة ثقافتنا في إجازتنا الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مصايف رأس البر الفنان أحمد الشافعي

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