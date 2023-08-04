الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل بيان اللجنة الوزارية لمراقبة إنتاح البترول العالمي فى "أوبك بلس"

اوبك
اوبك

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة "أوبك بلس"، استمرارها في تقييم أوضاع السوق عن كثب.

التعاون لمواجهة مستجدات السوق

وفي بيان عقب اجتماعها الجمعة عبر الاتصال المرئي، أعربت اللجنة عن استعداد الدول الأعضاء لإعلان التعاون لمواجهة مستجدات السوق وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية عند الحاجة، مع الاعتماد على التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشارِكة من خارجها.

بيانات إنتاج البترول

كما تمّ استعراض بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو الماضيين، وأشادت اللجنة بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها بإعلان التعاون.

وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري

وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض، كما تم تجديد التزام أعضاء اللجنة بإعلان التعاون حتى نهاية عام 2024م، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي عُقِدَ في 4 يونيو 2023م.

الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين

كما تم أيضًا تعديل وتيرة اجتماعات اللجنة الدورية لتكون كل شهرين، وتم منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية أو طلب عقد اجتماع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، وذلك حسب الاتفاق الذي تم بين الدول في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين.

دعمها الكامل لجهود المملكة 

وعبرت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكامل لجهود المملكة في دعم استقرار أسواق البترول، وأكدت تقديرها لتخفيض المملكة التطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا، وتمديد هذا التخفيض لشهر سبتمبر. 

جهود روسيا الاتحادية

كما أشادت اللجنة بجهود روسيا الاتحادية لتخفيض صادراتها بمقدار 300 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر.

كما تقرر أن يتم اللقاء الخمسون للجنة في 4 أكتوبر 2023م.

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